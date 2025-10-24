Sturm sorgt für Einsätze der Feuerwehr: Wetterlage spitzt sich zu

Hamburg - Wegen des Sturmtiefs "Joshua" sind Polizei und Feuerwehr im Norden vereinzelt zu Einsätzen gerufen worden. Am Nachmittag wird eine Sturmflut erwartet.

Sturmtief "Joshua" lässt im Norden die Muskeln spielen. An der Nordseeküste werden Orkanböen erwartet. © Bodo Marks/dpa

In Niedersachsen stürzte ein Baum auf die Autobahn A28 bei Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland), wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Dabei wurde niemand verletzt. Die Fahrbahn war zwar zeitweise komplett gesperrt.

Dies habe aber keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, da zu diesem Zeitpunkt kaum Autos unterwegs waren, sagte sie weiter.

In Osnabrück rückten die Einsatzkräfte demnach vor allem für kleinere Vorfälle aus und räumten Äste von der Fahrbahn.

In Wilhelmshaven wurden in der Nacht Teile der Promenade und eines Parkplatzes wegen der aufgepeitschten Nordsee unter Wasser gesetzt.

In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Verbreitungsgebiet Rostock und Neubrandenburg hatte die Polizei eigenen Angaben zufolge kaum wetterbedingte Einsätze in der Nacht.

Jedoch rechnen die Beamten damit, dass sie zum späten Vormittag häufiger alarmiert werden, da sich die Wetterlage weiter zuspitzen soll.