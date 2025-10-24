Das Wochenende hat es in sich: Sturmtief Joshua erreicht Sachsen!
Leipzig - Gut festhalten ist an diesem Wochenende die Devise: Sturmtief Joshua hat nun auch Sachsen erreicht. Dementsprechend wird es in den nächsten Tagen auch deutlich kühler.
Wind- und Sturmböen bestimmen den Tag im Freistaat, bestätigte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag. Verbreitet fegen damit Windböen oder sogar stürmische Böen mit 50 bis 70 km/h übers Land. Das betrifft vor allem den Westen Sachsens.
Im oberen Bergland müsse teils mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden!
Dabei ist es voraussichtlich meist stark bewölkt und zeitweise kann es regnen. Die Höchstwerte erreichen maximal 9 bis 13 Grad, in den Bergen nur 4 bis 9 Grad. Die gefühlte Temperatur kann durch den Wind deutlich niedriger ausfallen.
In der kommenden Nacht wird es im Bergland mit Werten um 1 Grad fast schon frostig. Im restlichen Sachsen seid Ihr mit Mütze und Schal aber auch gut beraten, hier rutscht das Quecksilber auf 7 bis 5 Grad ab.
Wetter in Sachsen: Das Wochenende wird richtig ungemütlich
Auch am Samstag solltet Ihr Euch warm einpacken: Wieder wird es windig, teilweise mit stürmischen Böen, auf dem Fichtelberg erneut mit Sturmböen. Das Thermometer zeigt ähnliche Temperaturen wie am Freitag, allerdings steigt nach heiterem Start die Regenwahrscheinlichkeit.
Und Sturmtief Joshua hat voraussichtlich auch am Sonntag noch nicht genug: Windböen und stürmische Böen im Flachland, Sturmböen in den Bergen sorgen weiter für ungemütliches Wetter - bei höchstens 8 bis 12 Grad kann es außerdem teilweise wieder regnen.
Der Wochenstart hat schließlich die ersten Winter-Vorboten im Gepäck: In der Nacht zu Montag kann der Regen oberhalb von 800 Metern in Schnee übergehen, dort sinkt das Quecksilber auf bis -1 Grad, sonst auf 6 bis 3 Grad.
Doch keine Sorge: Ersten Prognosen zufolge soll es zwar auch nächste Woche ziemlich windig werden, aber immerhin auch wieder etwas milder.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de