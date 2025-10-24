Das Wochenende hat es in sich: Sturmtief Joshua erreicht Sachsen!

Leipzig - Gut festhalten ist an diesem Wochenende die Devise: Sturmtief Joshua hat nun auch Sachsen erreicht. Dementsprechend wird es in den nächsten Tagen auch deutlich kühler.

Es wird richtig ungemütlich am Wochenende in Sachsen. (Archivbild) © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Wind- und Sturmböen bestimmen den Tag im Freistaat, bestätigte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag. Verbreitet fegen damit Windböen oder sogar stürmische Böen mit 50 bis 70 km/h übers Land. Das betrifft vor allem den Westen Sachsens.

Im oberen Bergland müsse teils mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden!

Dabei ist es voraussichtlich meist stark bewölkt und zeitweise kann es regnen. Die Höchstwerte erreichen maximal 9 bis 13 Grad, in den Bergen nur 4 bis 9 Grad. Die gefühlte Temperatur kann durch den Wind deutlich niedriger ausfallen.

In der kommenden Nacht wird es im Bergland mit Werten um 1 Grad fast schon frostig. Im restlichen Sachsen seid Ihr mit Mütze und Schal aber auch gut beraten, hier rutscht das Quecksilber auf 7 bis 5 Grad ab.