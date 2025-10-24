Sturmtief "Joshua" entwurzelt Bäume und bringt Sturmflut

Hamburg - Umgefallene Bäume, umgewehte Bauzäune, hohe Wasserstände: Das Sturmtief "Joshua" hat in Schleswig-Holstein und Hamburg zu zahlreichen Einsätzen geführt. Die beiden für die Westküste zuständigen Leitstellen meldeten der Deutschen Presse-Agentur zusammen mehr als 70 "Sturmeinsätze". Bei Sankt Peter-Ording krachte ein Lkw wegen starken Windes gegen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.

Der Hamburger Fischmarkt mit der Fischauktionshalle an der Elbe im Hafen steht während einer Sturmflut unter Wasser. © Daniel Bockwoldt/dpa

Im Westen des Bundeslandes galt am Abend nach wie vor eine amtliche Unwetterwarnung. Diese sollte in der Nacht aufgehoben werden.

In Hamburg versammelten sich am Abend Schaulustige am Fischmarkt, wo das Wasser den Platz flutete. Eine Warnung war vorab über die Warnapps an die Bevölkerung weitergegeben worden. Auch die Fischauktionshalle stand unter Wasser.

Der Hamburger Polizeileitstelle waren am Abend keine Einsätze in der Stadt bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

In St. Pauli tritt das Wasser ab einem Pegelstand von etwa 1,50 Metern über dem mittleren Hochwasser über die Promenade. Das ist auch die Marke, ab der in Hamburg definitionsgemäß die Flut als Sturmflut gilt.

Die A23 war zwischenzeitlich in südlicher Richtung zwischen Itzehoe und Schenefeld gesperrt. Grund dafür war ein umgestürzter Baum, der in Höhe der Anschlussstelle Itzehoe-Nord aufgrund der anhaltenden Sturmböen auf die Fahrbahn gestürzt ist. Der Baum blockiert den Seitenstreifen sowie Teile des Hauptfahrstreifens.

Auch in Niedersachsen stürzte ein Baum auf die Autobahn A28 bei Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland), wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Dabei wurde niemand verletzt. Die Fahrbahn war zwar zeitweise komplett gesperrt.