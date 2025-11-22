Mehrere Fälle registriert: Wie groß ist die Tornado-Gefahr in Sachsen?

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst registrierte in diesem Jahr zwei Tornados in Sachsen , vier in Mitteldeutschland insgesamt. Steigt die Gefahr mit dem Klimawandel?

Ein orkanartiges Unwetter verwüstete im Juni Gröditz im Kreis Meißen. Einen Tornado registrierte der DWD aber nicht. © imago/Bernd März

Am 3. Mai erwischte es Waldkirchen (Erzgebirge). Am 26. Mai fegte ein Tornado durch Hammerbrücke (Vogtland).

Dort verzeichnet die Internetseite tornadoliste.de einen weiteren, und zwar am 28. Mai. Zwei weitere Tornados registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Sachsen-Anhalt (7. Juli Berga/Mansfeld-Südharz und Hohenmölsen/Burgenlandkreis). Bundesweit waren es dieses Jahr insgesamt 42.



Bei dem Wetterereignis handelt es sich laut DWD um "eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine senkrecht orientierte Achse rotiert" und sich unter einer haufenförmigen Wolke befindet.

Am 1. Mai raste eine 60 Meter hohe Windhose durch den Dresdner Alaunpark. Kein Tornado, aber eine Schrecksekunde für Picknicker allemal.