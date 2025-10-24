Unwetter bricht über Deutschland herein! Hier warnt der DWD vor Sturm- und Orkanböen

Deutschland - Sturmtief "Joshua" nähert sich Deutschland ! Ab Donnerstagvormittag sollen erste Ausläufer die Bundesrepublik erreichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits amtliche Warnungen herausgegeben.

In vielen Teilen Deutschlands sorgt Sturmtief "Joshua" am Donnerstag für ungemütliches Wetter. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Sowohl südliche Teile Bayerns, darunter München, Garmisch-Partenkirchen und Memmingen, als auch gesamt Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Nordrhein-Westfalen müssen ab 9 Uhr mit ersten Sturmböen rechnen.

Sie können Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h besitzen. In Schauernähe sind teils schwere Sturmböen mit bis zu 90 km/h, in exponierten Lagen des Schwarzwaldes sogar Orkanböen mit bis zu 130 km/h möglich.

Im Verlauf des Tages breitet sich "Joshua" auch auf die Mitte des Landes aus. Für Thüringen und südwestliche Teile Sachsens (Chemnitz, Zwickau, Plauen) gelten Warnungen vor Sturm- beziehungsweise Windböen.

In der Nacht zum Freitag zieht das Unwetter weiter in den Nordwesten. Dort sind stürmische Böen oder Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h zu erwarten, an der Nordsee kommt es dann zu orkanartigen Böen oder Orkanböen zwischen 105 und 120 km/h. Zudem bleibt es im äußersten Süden sehr windig.

