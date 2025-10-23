Sturmtief mit Orkanböen: Unwetter im Anmarsch, Einschränkungen im Fährverkehr

Hamburg - An der Nordseeküste drohen am Freitag Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Auch eine Sturmflut wird erwartet.

In Norddeutschland wird es in den kommenden Tagen stürmisch und regnerisch. © Daniel Bockwoldt/dpa

Auch das Wochenende bleibt im Norden unbeständig mit kräftigem Wind, Schauern und einzelnen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Bereits am Donnerstag zeigt sich das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft. Bei Temperaturen um 13 Grad bleibt es meist bewölkt, immer wieder ziehen Regenschauer durch. Am Nachmittag sind örtlich auch einzelne Gewitter möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es zunächst bedeckt, bevor ebenfalls Schauer einsetzen. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 12 und 15 Grad.

Im Tagesverlauf zieht ein Sturmtief von Frankreich und den Benelux-Staaten nordostwärts über Deutschland hinweg und bringt verbreitet stürmisches Wetter nach Norddeutschland.

Besonders an der Nordseeküste können die Böen orkanartig ausfallen – mit Spitzen bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Mehrere Schiffs- und Fährlinien änderten bereits ihre Fahrpläne. So fällt die Verbindung von Hamburg nach Helgoland am Freitag und Samstag aus.

Die Fähre zwischen Nordstrand und Pellworm soll am Freitag bereits um 11.45 Uhr ab Pellworm und ab 12.40 Uhr ab Nordstrand fahren (statt um 13.45 und 14.40 Uhr). Auch auf der Föhr-Amrum-Linie ab Dagebüll und den Inseln gibt es Ausfälle und Verschiebungen. Ausfälle gibt es auch auf der Hallig-Linie zwischen Schlüttsiel und den Halligen Hooge und Langeneß

