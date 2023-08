Unwetter fegt über Westsachsen: Polizei warnt Autofahrer, Baum stürzt um

Plauen - Am Samstagnachmittag verdunkelte sich der Himmel in Westsachsen: Eine heftige Gewitterfront zog über die Region. Es schüttete wie aus Eimern, Bäume stürzten um!

Heftige Regenfälle im Vogtland am Samstagnachmittag: Die Polizei warnt Autofahrer und rät, vorsichtig zu fahren. © Bernd März

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Samstag eine Warnung für Teile des Vogtlands, Zwickau und die Region Chemnitz heraus.

Es könne zu teils heftigen Gewittern kommen, dazu Sturmböen mit bis zu 85 km/h. Auch mit Starkregen müsse gerechnet werden.

In Plauen (Vogtland) schüttete es am Samstagnachmittag wie aus Eimern. Die Polizei warnt derzeit Autofahrer: "Bitte vorsichtig fahren!"

Durch die Sturmböen stürzten Bäume um, so auch auf dem Pflaumenbaumweg am Rande von Plauen. Hier musste die Feuerwehr am Nachmittag anrücken und die Straße Baumstämmen befreien.