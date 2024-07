Unwetter fegt übers Vogtland: Mehrere Bäume stürzen um!

Das Unwetter riss mehrere Bäume um - so beispielsweise auf der Voigtsgrüner Straße in Hauptmannsgrün, einem Ortsteil der Gemeinde Heinsdorfergrund. Dort stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr rückte an und beseitigte diesen.

Sturmschäden in der Gemeinde Heinsdorfergrund: Im Ortsteil Oberheinsdorf fiel ein Baum auf einen Unterstand, der für Ponys gedacht war. © Mike Müller

Richtig Glück hatten mehrere Ponys, deren Unterstand im Ortsteil Oberheinsdorf von einem umgefallenen Baum zerstört wurde. Die Tiere waren glücklicherweise gerade auf der Koppel. Der Sachschaden dürfte hoch ausfallen.

Die Feuerwehr war in den Nachmittagsstunden im Dauereinsatz! Ein Sprecher warnt derzeit vor Waldspaziergängen - große Äste könnten durch den Sturm herunterfallen. Die Aufräumarbeiten sollen teilweise bis zum Sonntagvormittag andauern.

Auch in anderen Regionen des Freistaats wütete am heutigen Samstag das Unwetter. In Dresden war die Feuerwehr ebenfalls im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in weiten Teilen von Sachsen vor starken Gewittern gewarnt.

Immerhin: Die Unwetter-Gefahr ist vorerst vorbei. In den kommenden Tagen soll es im Vogtland mild und trocken bleiben.

Erst ab Mitte der kommenden Woche muss wieder mit Regen und vereinzelten Gewittern gerechnet werden.