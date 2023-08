Einsatzleiter der Feuerwehr Nürnberg nach Unwetter: "Es war außergewöhnlich"

Am Donnerstag waren in Nürnberg allein zwischen 18 Uhr und 19 Uhr laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 47 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Straßen und Keller wurden überflutet. Die Feuerwehr beseitigte unter anderem umgestürzte Bäume.

An der S-Bahnstation in Steinbühl hält laut Deutscher Bahn seit dem folgenschweren Unwetter keine Bahn mehr. Am Montag würden die Schäden entsprechend begutachtet und es werde entschieden, wie es weitergehe, sagte ein Sprecher am Samstag.

Eine Prognose, wann der Verkehr dort wieder möglich sei, gebe es derzeit nicht.