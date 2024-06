Unwetter im Süden und Osten Sachsen-Anhalts: Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren

Magdeburg - Am Freitagnachmittag ist eine Unwetterzelle über Sachsen-Anhalt gezogen. Die Feuerwehr war vielerorts im Einsatz. Vor allem der Süden und Osten des Landes waren betroffen.

18 Feuerwehren seien alarmiert worden, die zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt seien, teilte die Leitstelle in Sangerhausen mit.

Das Unwetter sorgte für Ausfälle bei der Deutschen Bahn. Zugverbindungen fielen aus und Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

In der Stadt Halle und dem nördlichen Saalekreis verzeichnete die Feuerwehr mehr als 30 Einsätze. Das Rennbahnkreuz in Halle als wichtige Verkehrsachse war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zeitweise komplett gesperrt, weil das Wasser in Kniehöhe auf der Straße stand.

Es seien viele Einsätze in kurzer Zeit gewesen. Neben Wasserschäden habe es auch einige Sturmschäden durch abgeknickte Äste gegeben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zog die Unwetterzelle von Thüringen aus über Halle in Richtung Dessau.

Der meiste Niederschlag sei mit 38 Litern pro Stunden in Jeßnitz (Landkreis Bitterfeld-Wolfen) gemessen worden.

Im Mansfelder Land seien es 30 Liter pro Stunde gewesen. Ein Ausläufer der Gewitterzelle traf auch Leipzig. Dort kamen laut DWD 17 Liter pro Stunde herunter.

Das EM-Fanfest hatte dort wegen der Unwettergefahr später geöffnet. Gegen Abend beruhigte sich die Wetterlage.