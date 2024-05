Unwetter in Teilen Deutschlands voraus: Fällt Pfingsten ins Wasser?

Offenbach - Unwetter, Gewitter und Starkregen einerseits, sonniger Himmel andererseits: Das Wetter in Deutschland zeigt sich am Freitag zweigeteilt. Vor allem im Südwesten und Westen kann es zu teils kräftigen Gewittern und Dauerregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Im Norden und Nordosten hält die sommerliche Witterung dagegen an.