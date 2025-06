Unwetter richten schwere Schäden an: Almhütte von Blitz getroffen

Cham - Es hat teils so richtig gekracht: Unwetter haben in Bayern zu Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt.

In Balderschwang im Oberallgäu brannte am Montagnachmittag nach einem Blitzeinschlag eine Alpe. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mindestens 500.000 Euro.

In Mittelfranken gab es nach Polizeiangaben ebenfalls diverse Einsätze, jedoch nichts ganz Großes. In größeren Teilen Deutschlands hatte sich das Wetter am Montag turbulent gezeigt. Größere Schäden gab es etwa in Berlin und Umland.