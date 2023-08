Unwetter zieht erneut übers Erzgebirge: Straßen unter Wasser, Keller vollgelaufen!

Geyer - Schon wieder ziehen heftige Unwetter über Sachsen ! In einigen Regionen im Erzgebirge schüttete es wie aus Eimern. Die Folge: überflutete Straßen und Hochwassergefahr!

In Geyer (Erzgebirge) schüttete es am Freitagnachmittag wie aus Eimern. © Bernd März

Am Freitagnachmittag braute sich ein heftiges Gewitter über dem Erzgebirge zusammen. Für die Region um Oberwiesenthal gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor starkem Gewitter heraus. Diese gilt bis 18 Uhr.

In Geyer schüttete es am Freitagnachmittag wie aus Eimern. Die Straßen verwandelten sich in kleine Flüsse, Autofahrer mussten extrem langsam fahren.

Auch die Polizei warnt derzeit vor starkem Regen und Aquaplaning - extreme Vorsicht ist geboten!

Der extreme Niederschlag ließ den Dorfbach in Geyer nahezu überlaufen, es entwickelte sich ein reißendes Gewässer. Laut ersten Informationen soll auch ein Keller vollgelaufen sein. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen.

Immerhin: Bisher sind glücklicherweise keine großen Schäden zu verzeichnen.