27.07.2024 16:12 Warnung vor Dauerregen und Hochwasser in Teilen Sachsen-Anhalts

Am Abend und in der Nacht wird es in Sachsen-Anhalt Dauerregen geben. Für mehrere Landkreise und Flüsse wurden Wetter- und Hochwasser-Warnungen ausgerufen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und die Hochwasservorhersagezentrale in Sachsen-Anhalt haben für die kommenden Stunden Warnungen für mehrere Regionen im Land ausgesprochen. Dauerregen könnte in den Abend- und Nachtstunden den Pegelstand einiger Flüsse in Sachsen-Anhalt ansteigen lassen. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa Betroffen davon ist vor allem ein Bereich von der Altmark im Norden bis in die Mitte des Landes in den südlich von Magdeburg angrenzenden Landkreisen. Wie der DWD berichtet, wird am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag ein länger anhaltendes Regengebiet erwartet. Innerhalb von sechs Stunden können dabei bis zu 35 Liter je Quadratmeter Wasser vom Himmel fallen. Punktuell seien sogar unwetterartige Mengen mit gelegentlichen Gewittern und bis zu 50 Litern je Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Wetter Deutschland Frust und Freude in Bayern! So wird das Wetter heute und bis Sonntag Aus diesem Grund gibt es auch Hochwasserwarnungen für die Flüsse Bode und Ilse im Harz sowie für Aland, Jeetze und Dumme in der Altmark. Sollte es zu den vom Wetterdienst vorhergesagten Niederschlägen kommen, müsse mit einem schnellen Anstieg der Flüsse gerechnet werden. Es sei nicht auszuschließen, dass diese einen Pegelstand erreichen, bei dem die Warnstufen 1 und 2 ausgerufen werden müssen. Werden diese Warnstufen erreicht, gibt es an den Flüssen regelmäßigere Kontrollen und es treten teilweise Überflutungen im Uferbereich auf. Die Warnmeldungen gelten vorläufig bis in den Montagvormittag.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa