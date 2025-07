Warnung für Ostländer: Spätestens am Nachmittag folgen die nächsten Gewitter

Das Wetter bleibt auch am dritten Tag in Folge wechselhaft in den östlichen Bundesländern. Für Donnerstag werden erneut Schauer und Geweitter erwartet.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Das Wetter bleibt auch am dritten Tag in Folge wechselhaft in den östlichen Bundesländern. Während der Donnerstag trocken startet, meldet der Deutsche Wetterdienst erneut Gewitter und Starkregen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Spätestens am Nachmittag sollen diese eintreffen.

Alles in Kürze Wetter bleibt wechselhaft in Ostdeutschland

Gewitter und Starkregen erwartet

Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter möglich

Windböen bis 70 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken

Entspannung am Freitag mit sonnigen Abschnitten Mehr anzeigen

Dunkle Wolken über Erfurt. Auch für den heutigen Donnerstag hat der Deutsche Wetterdienst Schauer und Gewitter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vorhergesagt. © Martin Schutt/dpa Die nächsten Gewitter ziehen demnach von Norden her auf und treffen entsprechend zuerst in Sachsen-Anhalt ein. Bereits ab dem späten Vormittag ist dort gebietsweise mit schauerartigem Regen zu rechnen, so die Experten. Im Laufe des Nachmittags sollen diese in Schauer und einzelne kräftige Gewitter übergehen. Erwartet werden erneut Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 20 Liter pro Quadratmeter, Hagel und Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern. Besonders stürmisch wird es auf dem Brocken, wo die Böen sogar bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreichen können! In Sachsen und Thüringen werden Regen und Gewitter erst am Nachmittag und Abend erwartet. Im Freistaat werde der Starkregen strichweise übers Land ziehen. Auch hier sei mit Niederschlagsmengen um die 20 Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Einzelne eingelagerte Gewitter seien wahrscheinlich. Unwetter Deutschland Einsatzkräfte im Dauerstress: Unwetter verwüstet Leipzig, Passant pöbelt gegen THW Wetter Deutschland Wetter in Bayern: Regen, Gewitter und viel Wind, doch es gibt einen Lichtblick Glimpflicher könnten die Thüringer wegkommen: Für das Bundesland sprach der DWD am Morgen eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter mit Starkregen aus. Auch dort könnten Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometer auftreten, hieß es.

Am Freitag entspannt sich die Wetterlage wieder