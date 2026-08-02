Zerstörung in der Sächsischen Schweiz: Wie entsteht ein solches Unwetter?

Rathen - Aller Wahrscheinlichkeit nach löste ein "Downburst" oder auf Deutsch "Fallböe" am Freitag die Unwetter-Katastrophe in der Sächsischen Schweiz aus. Doch was ist das überhaupt?

Die zerstörerische Kraft einer Fallböe tobte im Amselgrund in der Sächsischen Schweiz. © dpa/Sebastian Kahnert

"Wenn aus einer Gewitterzelle Niederschlag fällt, kann dieser Winde auslösen", erklärt Stefan Hahn (42), Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.

"Besonders wenn der Niederschlag durch eine trockene Luftschicht fällt, steigt die Anfälligkeit für Böigkeit."

Denn in der trockenen Luft verdunstet ein Teil des Regens.

Das wiederum kühlt die Luft ab, die dadurch sinkt. Resultat ist ein Wind von oben nach unten, der sich beim Auftreten auf den Boden in alle Richtungen ausbreitet.