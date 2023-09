Unwetter-Gefahr in Frankfurt und Hessen: Gewitter, Starkregen und Sturmböen drohen!

Offenbach am Main - Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf eine ungemütliche Wetterlage einstellen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den heutigen Montag "teils kräftige Schauer und Gewitter" voraus, es besteht Unwetter-Gefahr !

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den heutigen Montag in Hessen teils starke Niederschläge voraus. © Sebastian Gollnow/dpa/Screenshot/Wetteronline.de

Sowohl am Montagmorgen als auch am späten Nachmittag, am Abend und auch noch in der Nacht könne es in Hessen gebietsweise zu Regen und Gewittern kommen. Dabei könnten die Niederschläge die Dimension von Starkregen annehmen, 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde seien möglich. In Einzelfällen könnten es auch um die 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sein, fügte ein Sprecher der Offenbacher Meteorologen hinzu.

Auch stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern die Stunde werden von den Experten erwartet.

Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und Hagel mit einer Korngröße von bis zu zwei Zentimeter seinen ebenfalls "nicht ausgeschlossen".

Dazu werden vom DWD am Montag in Hessen Temperaturen von 22 bis 26 Grad in der Spitze erwartet. Die Tiefsttemperaturen in der Nacht sollen zwischen 15 und zehn Grad liegen.