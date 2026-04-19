Unwetter über Sachsen: Heftige Graupelschauer im Erzgebirge

Schönheide - Nach einem Samstag mit frühsommerlichen Temperaturen zogen am Sonntagmittag Unwetter über Sachsen und hatten Blitze, Hagel und auch Starkregen im Gepäck.

Heftige Graupelschauer gingen unter anderem über Schönheide im Erzgebirge nieder. © Eberhard Mädler

Heftige Graupelschauer begleitet von einem Frühlingsgewitter zogen über den Freistaat.

Gleichzeitig mit den Niederschlägen fielen auch die Temperaturen – in den nächsten Tag wird es in Sachsen nur noch um die 8 bis 12 Grad geben.

Der Niederschlag blieb in den höheren Lagen – wie im erzgebirgischen Schönheide – auch etwas liegen.