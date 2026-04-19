Unwetter über Sachsen: Heftige Graupelschauer im Erzgebirge
Schönheide - Nach einem Samstag mit frühsommerlichen Temperaturen zogen am Sonntagmittag Unwetter über Sachsen und hatten Blitze, Hagel und auch Starkregen im Gepäck.
Heftige Graupelschauer begleitet von einem Frühlingsgewitter zogen über den Freistaat.
Gleichzeitig mit den Niederschlägen fielen auch die Temperaturen – in den nächsten Tag wird es in Sachsen nur noch um die 8 bis 12 Grad geben.
Der Niederschlag blieb in den höheren Lagen – wie im erzgebirgischen Schönheide – auch etwas liegen.
Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?
Der Montag bleibt noch regnerisch bei maximal 8 bis 11 Grad, im Bergland bei 5 bis 9 Grad. Am Dienstag heitert es dann zunehmend auf, auch die Temperaturen steigen zur Wochenmitte dann wieder auf Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Eberhard Mädler (2)