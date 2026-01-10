Unwetterwarnung für NRW: Extreme Glatteis-Gefahr zum Wochenbeginn

Köln - Nach dem Tauwetter am Freitag hat das Sturmtief "Elli" auf seiner Rückseite wieder frostige Temperaturen und Schnee nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Zum Wochenbeginn kündigt sich derweil potenziell gefährliches Glatteis an.

Bis zum Samstagmittag können im Sauerland, Bergischen Land und Siegerland bis zu 25 Zentimeter Schnee fallen. © Julian Stratenschulte/dpa

Für die Höhenlagen im Sauerland, Bergischen Land und Siegerland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) angesichts der wieder winterlichen Verhältnisse eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Bis zum Samstagmittag können dort örtlich laut Prognose bis zu 25 Zentimeter Schnee fallen, wodurch weiter mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr zu rechnen ist.

Nach frostigen Temperaturen am Samstag und Sonntag rechnet der DWD in der Nacht zum Montag zudem mit gefrierendem Regen. Die Werte sollen dabei auf minus 4 bis minus 8 Grad sinken, in Hochlagen von NRW seien sogar minus 11 Grad möglich. Im Berufsverkehr könnte es dann sehr glatt werden. Die Situation habe Unwetter-Potenzial, schrieb der DWD.

In welcher Region des Landes die Situation besonders kritisch werde, sei noch sehr unsicher. In der Eifel, im Bergischen Land sowie in der westfälischen Landeshälfte sei das Unwetter-Potenzial hoch.