Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern und Sturmböen in Sachsen
Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Montag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Laufe des Tages kann es zu kurzen Gewittern und vor allem zu Sturmböen mit bis zu 80 km/h und Graupel kommen.
Grund dafür ist laut den Wetter-Experten, dass vom Rande eines Tiefdruckkomplexes über Skandinavien kühle Meeresluft nach Sachsen kommt.
Im ganzen Land kommt es zu stürmischen Böen aus Südwest bis West zwischen 50 und 70 km/h. Im Vogtland und Erzgebirge erreichen die Böen bis zu 80 km/h, auf dem Fichtelberg bis zu 100 km/h.
Dazu ziehen dichte Wolken und Regengebiete über den Freistaat, die zu Gewittern führen können.
Im Laufe des Abends lässt der Sturm in den niedrigeren Lagen langsam nach. In höheren Gebieten bleibt es stürmisch. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad, bzw. 3 bis 7 Grad im Bergland.
In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt, und es kann regnen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad (3 bis 9 Grad im Bergland).
Die Sonne lässt sich in dieser Woche kaum blicken
Am Dienstag zieht eine dichte Wolkendecke mit Regenschauern über Sachsen. Im Bergland und in freien Lagen des Tieflandes wehen mäßige Winde bis stürmische Böen aus Westen. Es werden 9 bis 11 Grad erreicht (4 bis 8 Grad im Bergland).
In der Nacht zu Mittwoch setzen sich die Wetterbedingungen vom Tag fort. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 6 Grad bzw. 6 bis 2 Grad in den Bergen.
Der Himmel ist am Mittwoch weiterhin stark bewölkt, allerdings bleibt es trocken. Der Wind der Vortage wird schwächer, und die Temperaturen steigen auf maximal 13 bis 15 Grad (7 bis 12 Grad in den höheren Lagen).
Donnerstagnacht verdichten sich die Wolken stark, und es kommen Regenschauer auf bei Tiefstwerten von 8 bis 6 Grad.
Der Donnerstag startet trüb mit Wolken und Regen, am Nachmittag lockert die dichte Decke aber auf. Es bleibt trocken. Dazu weht mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung und die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad und 7 bis 12 Grad im Bergland.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB; Screenshot/wetteronline.de