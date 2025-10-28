Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern und Sturmböen in Sachsen

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Montag eine Unwetterwarnung herausgegeben. Im Laufe des Tages kann es zu kurzen Gewittern und vor allem zu Sturmböen mit bis zu 80 km/h und Graupel kommen.

Der Himmel ist diese Woche großteils von dichten Wolken bedeckt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Grund dafür ist laut den Wetter-Experten, dass vom Rande eines Tiefdruckkomplexes über Skandinavien kühle Meeresluft nach Sachsen kommt.

Im ganzen Land kommt es zu stürmischen Böen aus Südwest bis West zwischen 50 und 70 km/h. Im Vogtland und Erzgebirge erreichen die Böen bis zu 80 km/h, auf dem Fichtelberg bis zu 100 km/h.

Dazu ziehen dichte Wolken und Regengebiete über den Freistaat, die zu Gewittern führen können.

Im Laufe des Abends lässt der Sturm in den niedrigeren Lagen langsam nach. In höheren Gebieten bleibt es stürmisch. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad, bzw. 3 bis 7 Grad im Bergland.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt, und es kann regnen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad (3 bis 9 Grad im Bergland).