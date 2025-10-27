Wintereinbruch in Bayern – Doch die Meisten haben noch Schonfrist

München - "Game of Thrones"-Fans wissen: "Winter is coming." In einzelnen Regionen in Bayern kann man das auch schon nicht mehr abstreiten, in anderen kommt der Schnee als Regen an. Worauf müssen wir uns die nächsten Tage einstellen?

Eine Szene wie aus dem Opener einer Stephen-King-Verfilmung: In Bayern haben Schneefälle die Landschaft weiß eingepudert. Zumindest in den höheren Lagen. © NEWS5 / Sebastian Pieknik

Je nachdem, in welcher Höhenlage man sich aktuell befindet, fallen entweder dicke weiße Flocken – oder Regen.

Die Menschen in Bayern haben außerdem die Wahl – neben Dauernässe von oben oder Schnee – zwischen Wind, Sturmböen und Gewitter.

Der Montag liefert damit also perfektes Tee-Buch-Couch-Wetter. Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) "zwischen 6 Grad an den Alpen und im Bayerischen Wald und 11 Grad am Untermain".

In der Nacht fällt das Quecksilber auf 7 und gebietsweise bis auf 2 Grad ab. "Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Am Nachmittag und Abend an den Alpen und im Vorland Auflockerungen und trocken", heißt es weiter.

Wer gar keine Lust auf Spätherbst-Wetter mit winterlichen Vorboten hat, darf dem Mittwoch entgegenfiebern.