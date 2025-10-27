Wind-Warnung und Gewitter: Turbulentes Hessen-Wetter zum Wochenstart

Offenbach am Main - Ein skandinavisches Tief sorgt weiter für stürmische Wetterverhältnisse ! Der Wochenbeginn in Hessen bleibt unbeständig und vor allem windig.

Die Höchsttemperaturen in Hessen liegen laut "wetteronline.de" (Grafik) am Montag zwischen 10 und 12 Grad. © Montage: Marius Bulling/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag weht verbreitet ein kräftiger Westwind mit Böen um 60 km/h. Besonders im Südwesten und im höheren Bergland ist mit stürmischen Böen bis 70 km/h, in exponierten Lagen und bei Schauern sogar mit Sturmböen bis zu 85 km/h (Windstärke 9) zu rechnen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt entsprechend vor teils gefährlichen Windverhältnissen. Erst am Abend lässt der Wind allmählich nach.

Neben dem Wind bleibt das Wetter wechselhaft: Der Himmel zeigt sich meist stark bewölkt, immer wieder ziehen schauerartige und teils gewittrige Regenfälle durch. Bei Gewittern können ebenfalls Sturmböen auftreten.

Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, im Bergland um 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer zunächst ab, bevor von Westen her neuer Regen aufzieht.