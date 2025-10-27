Wind-Warnung und Gewitter: Turbulentes Hessen-Wetter zum Wochenstart
Offenbach am Main - Ein skandinavisches Tief sorgt weiter für stürmische Wetterverhältnisse! Der Wochenbeginn in Hessen bleibt unbeständig und vor allem windig.
Am Montag weht verbreitet ein kräftiger Westwind mit Böen um 60 km/h. Besonders im Südwesten und im höheren Bergland ist mit stürmischen Böen bis 70 km/h, in exponierten Lagen und bei Schauern sogar mit Sturmböen bis zu 85 km/h (Windstärke 9) zu rechnen.
Der Deutsche Wetterdienst warnt entsprechend vor teils gefährlichen Windverhältnissen. Erst am Abend lässt der Wind allmählich nach.
Neben dem Wind bleibt das Wetter wechselhaft: Der Himmel zeigt sich meist stark bewölkt, immer wieder ziehen schauerartige und teils gewittrige Regenfälle durch. Bei Gewittern können ebenfalls Sturmböen auftreten.
Die Höchsttemperaturen erreichen 9 bis 13 Grad, im Bergland um 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer zunächst ab, bevor von Westen her neuer Regen aufzieht.
Spürbare Wetterentspannung erst zur Wochenmitte
Am Dienstag frischt der Südwestwind erneut auf und erreicht in Böen von 60 bis 80 km/h, vor allem in höheren Lagen. Bei Temperaturen von 10 bis 15 Grad bleibt es windig und regnerisch.
Erst zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter etwas: Am Mittwoch zeigt sich neben vielen Wolken auch wieder zeitweise die Sonne und der Wind lässt spürbar nach. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 15 Grad.
Titelfoto: Montage: Marius Bulling/dpa, Screenshot/wetteronline.de