Viel Sonne, aber nachts kommt der Frost: So wird das Frühlings-Wetter in Sachsen

Leipzig - Das Osterwochenende startete grau und trüb. Zur Eiersuche hatten sich die Wolken dann verzogen. Wie geht es ab Montag weiter? Es wird sonnig, allerdings auch windig bis stürmisch.

Die milderen Temperaturen laden zu Spaziergängen im Park ein, wie hier im Palmengarten in Leipzig. © Jennifer Brückner/dpa

Ein Sturmtief bei Finnland führt mit teils lebhafter West- bis Nordwestströmung kühle Meeresluft nach Sachsen. Das ist am Montag noch zu spüren, auch wenn sich ein Hochdruckgebiet zunehmend durchsetzt.

Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Vormittag östlich der Elbe und im oberen Bergland windig mit Böen um 55 km/h. Auf dem Fichtelberg sind Windböen um 70 km/h möglich.

Einige Wolken könnten über den Himmel ziehen, die Sonne setzt sich aber auch immer wieder durch bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad (8 und 12 Grad im Bergland).

Die Nacht zu Dienstag wird klar und trocken, aber kalt. Örtlich ist in Bodennähe Frost bei bis zu -1 Grad möglich. Im Bergland sinken die Temperaturen auf bis zu -3 Grad. Es weht schwacher Wind.

Der Dienstag bringt viel Sonne, auch wenn vom Norden her kleinere Wolkenfelder durchziehen könnten. Es bleibt aber trocken bei schwachem Wind aus Nordost. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. In den bergigen Regionen werden zwischen 8 und 13 Grad erreicht.