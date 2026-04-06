Viel Sonne, aber nachts kommt der Frost: So wird das Frühlings-Wetter in Sachsen
Leipzig - Das Osterwochenende startete grau und trüb. Zur Eiersuche hatten sich die Wolken dann verzogen. Wie geht es ab Montag weiter? Es wird sonnig, allerdings auch windig bis stürmisch.
Ein Sturmtief bei Finnland führt mit teils lebhafter West- bis Nordwestströmung kühle Meeresluft nach Sachsen. Das ist am Montag noch zu spüren, auch wenn sich ein Hochdruckgebiet zunehmend durchsetzt.
Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Vormittag östlich der Elbe und im oberen Bergland windig mit Böen um 55 km/h. Auf dem Fichtelberg sind Windböen um 70 km/h möglich.
Einige Wolken könnten über den Himmel ziehen, die Sonne setzt sich aber auch immer wieder durch bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad (8 und 12 Grad im Bergland).
Die Nacht zu Dienstag wird klar und trocken, aber kalt. Örtlich ist in Bodennähe Frost bei bis zu -1 Grad möglich. Im Bergland sinken die Temperaturen auf bis zu -3 Grad. Es weht schwacher Wind.
Der Dienstag bringt viel Sonne, auch wenn vom Norden her kleinere Wolkenfelder durchziehen könnten. Es bleibt aber trocken bei schwachem Wind aus Nordost. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. In den bergigen Regionen werden zwischen 8 und 13 Grad erreicht.
Die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad
In der Nacht zu Mittwoch weht schwacher Wind, bei klarem Himmel. Es kommt weiterhin zu Frost. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu -3 Grad, im Bergland auf bis zu -5 Grad.
Mittwoch scheint fast den ganzen Tag über die Sonne, aber im Tagesverlauf bilden sich einige Quellwolken. Es bleibt trocken und die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad (15 in den bergigen Regionen).
Nachts ziehen dann dichtere Wolken auf, die allerdings keine Schauer bringen. Die Temperaturen sinken ab auf 5 bis 1 Grad. In Bodennähe ist Frost möglich.
Am Donnerstag ziehen Schleierwolken über den Freistaat. Der Wind weht wieder etwas stärker aus Osten und Südosten. Maximal werden zwischen 14 und 17 Grad erreicht.
In der Nacht zu Freitag bleibt der Himmel bedeckt und erstmals in dieser Woche könnte etwas Regen fallen. Weiterhin weht schwacher bis mäßiger Wind, der auf Richtung West dreht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 0 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Jennifer Brückner/dpa; Screenshot/wetteronline.de