Viele Wolken, aber immer noch kein Schnee: So wird der vierte Advent in Sachsen

Leipzig - Das Wetter am vierten Adventswochenende in Sachsen wird durchwachsen, aber zumindest größtenteils trocken und mild.

Mit Regen ist am Wochenende nicht zu rechnen. © Uwe Anspach/dpa

Nach Angabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Freitag mit Sonnenstrahlen, bis im Tagesverlauf dann allerdings mehr und mehr Wolken aufziehen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 7 und 12 Grad.

Lediglich im Erzgebirge könnte es ungemütlich werden, da mit starken Windböen gerechnet werden muss.

Nachdem in der Nacht einigen Regentropfen gefallen sind, soll der Samstag überwiegend trocken vonstatten gehen. Die Bewölkung bleibt aber so dicht und hartnäckig wie am Vortag, wobei die Temperaturen leicht auf 6 bis 9 Grad sinken. Nachts werden stellenweise sogar Minusgrade erreicht.

Wer am vierten Advent einen ausgiebigen Winterspaziergang geplant hat, dürfte Glück haben: Laut dem DWD soll der Sonntag größtenteils heiter und trocken werden, an manchen Stellen ist aber mit Hochnebel zu rechnen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 4 und 7 Grad ein.