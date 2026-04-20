Vom Regen in die Traufe? So lange hält das Schmuddelwetter noch an

Berlin - Regen, Regen und noch mehr Regen. So lässt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg seit Sonntagnachmittag zusammenfassen. Auch am Montag gilt: Regenschirm ist Pflicht!

Den Regenschirm sollte man auch am Montag besser einpacken. © Soeren Stache/dpa

Die Berliner und Brandenburger sollten sich auf kräftige Schauer einstellen. Laut Deutschem Wetterdienst prasseln 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter runter.

Erst am Montagmittag zieht das Schmuddelwetter von dannen. Lediglich in der Nacht können immer wieder Schauer aufziehen. Die Temperaturen bleiben mit 8 bis 12 Grad allerdings eher frisch.

Die gute Nachricht: Schon am Dienstag kehrt die Sonne zurück. Bei maximal 16 Grad und maximal 18 Grad am Mittwoch soll es trocken bleiben.

Noch besser: Am Mittwoch gibt’s sogar ordentlich Sonne.