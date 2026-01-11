Vorabwarnung bis Dienstag: Hier droht in Westsachsen Glatteis
Plauen/Zwönitz - Zum Wochenstart wird es wieder glatt auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen von Sachsen vor Glatteis
Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es ab Montagmittag bis zum frühen Dienstagmorgen im Vogtland, Erzgebirge und Landkreis Zwickau zu Glatteis kommen. Dann ziehen von Westen her Niederschläge auf, die zunächst als Schnee fallen und anschließend in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriert.
"Es besteht verbreitet Gefahr vor Glatteis. Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen", warnen die Wetterexperten. Erst in der Nacht zu Dienstag entspannt sich die Lage wieder, wenn mildere Luft aufzieht.
Bereits seit dem späten Sonntagnachmittag besteht eine Warnung vor strengem Frost. Die Thermometer können auf Temperaturen von bis zu minus 20 Grad sinken. Ab Montagvormittag kommt noch Schneefall dazu.
Im Erzgebirge zeigt sich der Winter dafür aktuell von seiner zauberhaften Seite. Durch den anhaltenden Frost ist ein Wasserfall an der ehemaligen Sendig Mühle in Zwönitz komplett gefroren.
An dem Wasserfall in der Ruine des historischen Gebäudes an der Annaberger Straße haben sich lange Eiszapfen und ein dicker Eispanzer gebildet.
