Vorabwarnung bis Dienstag: Hier droht in Westsachsen Glatteis

Plauen/Zwönitz - Zum Wochenstart wird es wieder glatt auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen von Sachsen vor Glatteis

In Zwönitz ist der Wasserfall an der ehemaligen Sendig Mühle eingefroren. © André März

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, kann es ab Montagmittag bis zum frühen Dienstagmorgen im Vogtland, Erzgebirge und Landkreis Zwickau zu Glatteis kommen. Dann ziehen von Westen her Niederschläge auf, die zunächst als Schnee fallen und anschließend in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriert.

"Es besteht verbreitet Gefahr vor Glatteis. Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen", warnen die Wetterexperten. Erst in der Nacht zu Dienstag entspannt sich die Lage wieder, wenn mildere Luft aufzieht.

Bereits seit dem späten Sonntagnachmittag besteht eine Warnung vor strengem Frost. Die Thermometer können auf Temperaturen von bis zu minus 20 Grad sinken. Ab Montagvormittag kommt noch Schneefall dazu.