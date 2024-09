Vorhersagen uneins: Wird das Regenwochenende für Sachsen zum Hochwasserproblem?

Dunkle Regenwolken ziehen in Richtung Ústí nad Labem - Tschechien gilt nach den aktuellen Modellrechnungen der Wetterdienste am Wochenende als "Niederschlags-Epizentrum", was die Elbe schnell anschwellen lassen kann. © Imago

Schwerpunkt der Niederschläge seien nach derzeitigen Berechnungen das östliche Österreich, Tschechien und Teile Polens, sagt der Leipziger DWD-Meteorologe Florian Engelmann. "Der sächsische Raum ist so gut wie nicht betroffen."

Ganz im Osten in der Region um Görlitz könne es allerdings ab Freitag ordentlich schütten, laut DWD-Modellkette sind hier in 72 Stunden 90 Liter auf den Quadratmeter möglich. "In Dresden sind wir dann nur noch bei 40 Litern." Genaue Prognosen seien jedoch erst in ein bis zwei Tagen möglich.

Eine Gefahr, die bei allen Voraussagemodellen besteht, ist das schnelle Anschwellen der Elbe bei massiven Niederschlägen in Tschechien.

In Sachsen liegen die Pegel derzeit im normalen bis unteren Bereich. Das Landeshochwasserzentrum hat bislang keine Warnungen ausgegeben.