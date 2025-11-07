Vorsicht auf Sachsens Straßen! Dichter Nebel und Frost am Wochenende

Leipzig - Das Wochenende steht bevor, doch gerade Sachsens Autofahrer sollten dieser Tage Vorsicht walten lassen. Laut Deutschem Wetterdienst ist sowohl am heutigen Freitag als auch am Samstag mit dichtem Nebel und auch Frost zu rechnen. Am Sonntag kommt dann auch noch Regen dazu.

Am letzten Tag der Arbeitswoche sorgt der Nebel zunächst nur in den Kammlagen des Berglandes und im Vogtland für geringe Sichtweiten. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können diese teils weniger als 150 Meter betragen. Hinzu kommt leichter Frost, der sich Freitag früh und ausgangs der Nacht zum Samstag bei Temperaturen um minus 2 Grad in den Muldenlagen bilden kann.

Davon abgesehen können sich die Sachsen am Freitag über viel Sonne und trockenes Wetter freuen. Lediglich im bereits erwähnten Vogtland kann gebietsweise starke Bewölkung auftreten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 11 und 14 Grad, 5 und 10 Grad im Bergland. Böhmischer Wind zieht durch Ostsachsen und kann dort auch Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern pro Stunde mitbringen.

Die Nacht zum Samstag startet klar. Im Verlauf bildet sich in Westsachsen und an der Neiße jedoch zunehmend Nebel und Hochnebel. Niederschläge bleiben zunächst weiter aus. Das Thermometer fällt auf 5 bis 2 Grad, beim Aufklaren können erneut bis zu minus 2 Grad erreicht werden.

Den Wetterexperten zufolge liegt der Freistaat aktuell zwischen einem Hoch über Osteuropa und tiefem Luftdruck über Westeuropa, was dazu führt, dass das ruhige Herbstwetter uns vorerst noch erhalten bleibt.