Weißer Wochenstart in Sachsen: Schnee, Glätte und bis zu -7 Grad
Leipzig - Grau, kalt und winterlich startet die neue Woche in Sachsen. Schuld ist ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet, welches auch die nächsten Tage noch Schnee und Glätte verursacht.
Von Leipzig bis in die Westhälfte sind über die Nacht zwischen zwei und sieben Zentimeter Neuschnee gefallen und auch tagsüber wird das noch nicht das Ende sein.
Im Gegenteil: Bis zum Nachmittag weitet sich der Schnee auch auf den Osten Sachsens aus, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Aber aufgepasst! Bei Temperaturen zwischen -2 und 4 Grad geht der Schnee mancherorts in Regen über, der dann wiederum zu Glätte führen kann.
In der Nacht ziehen die Temperaturen wieder ordentlich an. Im Bergland können bis zu -7 Grad und ansonsten bis zu -2 Grad möglich sein.
In den Dienstag starten wir mit dichten Wolken, die nur örtlich leicht auflockern. Es bleibt trocken bei 0 bis 3 (Bergland -2) Grad.
Nachts hingegen kommen von Südwesten her erneut Schnee, Schneeregen und Regen auf. Diese können bei 0 bis -4 Grad gebietsweise zu Glätte oder Glatteis führen.
Weiterhin Glättegefahr in Sachsen
Auch am Mittwoch lässt die Sonne weiterhin auf sich warten. Es bleibt trüb und vor allem in der Westhälfte kann es örtlich wieder zu Schneefall, Schneeregen oder teils gefrierendem Regen kommen.
Der Donnerstag schließt sich bei Temperaturen zwischen -2 und 2 Grad den letzten Tagen an. Passt auch hier streckenweise auf Glätte auf.
TAG24 wünscht trotz winterlicher Wetterverhältnisse einen schönen Start in die Woche. Fahrt vorsichtig!
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa; wetteronline.de