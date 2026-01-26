Weißer Wochenstart in Sachsen: Schnee, Glätte und bis zu -7 Grad

Leipzig - Grau, kalt und winterlich startet die neue Woche in Sachsen . Schuld ist ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet, welches auch die nächsten Tage noch Schnee und Glätte verursacht.

In Sachsen gab es einen erneuten Wintereinbruch mit bis zu sieben Zentimetern Neuschnee. © Montage: Jan Woitas/dpa; wetteronline.de

Von Leipzig bis in die Westhälfte sind über die Nacht zwischen zwei und sieben Zentimeter Neuschnee gefallen und auch tagsüber wird das noch nicht das Ende sein.

Im Gegenteil: Bis zum Nachmittag weitet sich der Schnee auch auf den Osten Sachsens aus, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Aber aufgepasst! Bei Temperaturen zwischen -2 und 4 Grad geht der Schnee mancherorts in Regen über, der dann wiederum zu Glätte führen kann.

In der Nacht ziehen die Temperaturen wieder ordentlich an. Im Bergland können bis zu -7 Grad und ansonsten bis zu -2 Grad möglich sein.

In den Dienstag starten wir mit dichten Wolken, die nur örtlich leicht auflockern. Es bleibt trocken bei 0 bis 3 (Bergland -2) Grad.

Nachts hingegen kommen von Südwesten her erneut Schnee, Schneeregen und Regen auf. Diese können bei 0 bis -4 Grad gebietsweise zu Glätte oder Glatteis führen.