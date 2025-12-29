Rutschpartie zu Silvester? Glatteis-Gefahr in Berlin und Brandenburg

Berlin - Bereits am vergangenen Wochenende haben die Berliner Krankenhäuser ein hohes Unfallaufkommen durch Glatteis verzeichnet . Auch zum Jahreswechsel droht ein ähnliches Szenario, gepaart mit den üblichen Böller-Verletzungen.

In den kommenden Tagen ist auf den Straßen und Gehwegen in Berlin und Brandenburg weiterhin mit Glatteis zu rechnen. © Paul Zinken/dpa

Alkohol und Böller sind ohnehin schon keine gute Kombination, das Ganze dann noch mit Glatteis gepaart könnte zu einem Horror-Szenario in vielen Krankenhäusern führen.

Und genau das droht in Berlin und Brandenburg, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Silvesternacht eine erhöhte Glatteis-Gefahr voraus.

So rechnen die Wetterexperten in der Nacht zu Donnerstag mit Niederschlägen, teils als Schnee, teils als Regen, die dann zu überfrierender Nässe führen können.

Durch die vorherrschende Großwetterlage mit einem ausgedehnten Hochdruckgebiet nordwestlich von Schottland wird feuchte Luft in die Region geführt.

Dadurch ist auch am Montag bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 4 Grad Celsius immer wieder mit Hochnebel und Sprühregen zu rechnen, der besonders in den Morgenstunden und durch die nächtliche Abkühlung gefrieren kann.