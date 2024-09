Wetter im Norden: Spätsommer mit Unwetter-Beigeschmack

Am Montag gibt es viel Sonne. Das können die paar Schleierwolken nicht verhindern. Mit Höchstwerten um 23 Grad auf den Inseln und bis 27 Grad in Hamburg wird es spätsommerlich warm.

Dafür ist Hoch "Quentin" über Skandinavien verantwortlich. Es bringt trockene Warmluft nach Hamburg und Schleswig-Holstein , teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Ab der Nacht zum Dienstag macht sich Tiefdruckeinfluss von "Xania" über der Nordsee bemerkbar. So sind die Aussichten für die kommenden Tage.

Die Meteorologen gehen von zwei Tagen mit Blitz und Donner aus. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Am Dienstag ist es an der Ostsee zunächst freundlich, während sich von Westen her Schauer und Gewitter mit Unwetterpotential ausbreiten. Der DWD rechnet damit, dass lokal heftiger Starkregen bis 40 Liter in kurzer Zeit sowie stürmische Böen um 70 Stundenkilometer auftreten können.

Dazu wird es schwül-warm. Zwischen 22 Grad auf Helgoland und bis 29 Grad in Lauenburg und Lübeck werden maximal erreicht. In der Nacht zum Mittwoch lassen Schauer und Gewitter nach, danach lockert der Himmel auf. Gebietsweise kann sich bei 16 bis 19 Grad Nebel bilden.

Am Mittwoch geht es weiter mit zeitweise kräftigen Schauern und Gewittern. An der Westküste klettert das Thermometer auf maximal 23 Grad, in Lauenburg werden bis 27 Grad erreicht. Der Regen zieht in der Nacht zum Donnerstag nach Osten ab. Zum Morgen hin gibt es erneut einen Vorgeschmack auf den Herbst: Nebel. Es kühlt sich auf Werte zwischen 14 und 17 Grad ab.

Wenn sich am Donnerstag der Nebel verzogen hat, wird es zunehmend heiter bis wolkig. Meist bleibt es trocken. An der See wird es mit 18 Grad eher frisch, im Raum Hamburg werden spätsommerlich 25 Grad erwartet. In der Nacht zum Freitag kühlt es sich bei geringer Bewölkung oder klarem Himmel auf 9 bis 13 Grad ab.



Und wie wird das Wetter am Wochenende? Dem Trend nach gibt es etwas Regen und Höchstwerte um 25 Grad.