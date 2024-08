Wetter in Bayern: Hoch "Otto" bringt Hitze zurück

Zum Wochenende wird in Bayern nochmal die 30-Grad-Marke geknackt. © Bildmontage: Uwe Lein/dpa, wetteronline.de

Zum Wochenende wird es in Bayern damit voraussichtlich sehr heiß, erklären die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). So könnte das Quecksilber am Samstag wieder auf 33 Grad klettern.

Sonnig wird es im Freistaat schon ab Donnerstag. Nur an den Alpen kann es am Nachmittag vereinzelt regnen.

Zum Freitag werden dann schon Temperaturen um 25 Grad in Hochfranken und stellenweise bis 31 Grad im östlichen Alpenvorland erwartet.

Mit dem Hochdruckgebiet zieht subtropische Meeresluft übers Land und sorgt für die erneute Hitzewelle, so der DWD.