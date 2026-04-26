Wetter in Bayern: Sonne satt und hohe UV-Strahlung

München - Sonnencreme, Sonnenbrille und Sonnenhüte sollten die Menschen in Bayern wieder griffbereit in ihre Schränke legen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge geht auch die neue Woche mit viel Sonne los.

In Bayern wird mancherorts die 20-Grad-Marke geknackt. © Bildmontage: Malin Wunderlich/dpa, wetteronline.de

Für den Sonntag rechnen die Fachleute mit viel Sonne. Die Temperaturen sollen dabei auf maximal 13 bis 21 Grad ansteigen. Im Norden des Freistaats kann es am Vormittag noch einzelne Wolkenfelder geben. Im Süden ziehen gegen Nachmittag ebenfalls Wolken auf.

Zum Wochenstart bleibt es sonnig. Die Temperaturen klettern am Montag auf bis zu 15 Grad im Oberpfälzer Wald und 21 Grad an Main und Donau. Vereinzelt können sich Wolken am Himmel zeigen.

Am Dienstag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter. Dazu bleibt es meist trocken. Die Experten prognostizieren aber ein geringes Schauerrisiko am Nachmittag für die Alpen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.

Durch die viele Sonne steigt wieder die Gefahr durch UV-Strahlung. Der DWD stuft die Gefahr durch die ultraviolette Strahlung im Süden des Freistaats als "hoch" und sonst als "mittel" ein.

Bayern erreicht damit die Stufen fünf und sechs des insgesamt elfstufigen Gefahrenindexes.