Wetter in Bayern: Ungemütlicher Start in die Osterferien

München - Bayern startet mit durchwachsenem Wetter in die Osterferien. Während es im Nordwesten regnet, fällt in den Bergen nochmal Schnee.

Diese Schlüsselblume hat sich zu früh gefreut: In Bayern bliebt es bei Schnee und Regen ungemütlich. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, wetteronline.de

Im Tagesverlauf ziehen in Nordbayern und Franken Wolken auf. Ab mittags sollt man nicht ohne Regenschirm aus dem Haus, empfiehlt der Deutsche Wetterdienst. In den Mittelgebirgen fällt Schnee. Ab 1800 Metern gilt erhebliche Lawinengefahr.

Derweil bleibt es im Süden des Landes länger sonnig und außer in Schwaben meist trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen an der Donau maximal 11 Grad.

In der Nacht zum Sonntag fällt leichter Niederschlag, die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Im westlichen Alpenvorland kann es bis zu 5, am Alpenrand bis zu 10 Zentimeter Neuschnee geben. Gebietsweise kann es auf den Straßen glatt werden.

Am Sonntag besser sich das Wetter kaum, nur in Franken hat man die Chance auf etwas Sonne.