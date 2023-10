Wetter in Hamburg: Der Herbst schickt die ersten Vorboten

Hamburg - Jetzt wird es herbstlich! Im Norden wird der Regenschirm in den kommenden Tagen zum treuen Begleiter.

Sonne und Regen wechseln sich in den kommenden Tagen ab. © Markus Scholz/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft bleiben. Grund dafür sind in Hoch über Frankreich und ein tiefer Luftdruck über Nordeuropa. Dies sorgt mit milder Meeresluft für angenehme Temperaturen.

Der Donnerstag startet hingegen in Hamburg und Schleswig-Holstein regnerisch. Erst am Mittag ziehen die dunklen Wolken ab, danach lockert es bei 18 Grad etwas auf. An den Küsten weht eine steife Brise, es kann zu starken Böen aus Nordwesten kommen.

Die Nacht zu Freitag bleibt weites gehend trocken bei Tiefstwerten zwischen zehn und 13 Grad.

Der Freitag selbst bleibt in großen Teilen trocken, nur im Norden soll es regnen. Im Tagesverlauf zieht die Regenfront Richtung Süden. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad.

In der Nacht zu Samstag erwartet der DWD bei Tiefstwerten zwischen 14 und 17 Grad zeitweise Niederschlag und viele Wolken.