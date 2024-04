Wetter in Hamburg: Gewitter, Hagel und Bodenfrost möglich

Hamburg - Das viel zu warme Wetter ist erstmal vorbei. Der April schaltet in Norddeutschland wieder auf sein Standardprogramm.

Das schmuddelige Aprilwetter ist zurück. © Markus Scholz/dpa

Die Kaltfront von Tief "Yupadee" macht sich im Laufe des Montags in Hamburg und Schleswig-Holstein bemerkbar, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Sie bringt polare Meeresluft mit sich. Das Wetter wird zunehmend unbeständig und kühl.

Die Bewölkung nimmt am Montag zu, ab dem Nachmittag kommt von der Nordsee schauerartiger Regen auf, der teils gewittrig ausfällt. Örtlich kann es sogar starke Gewitter mit Hagel und schweren Sturmböen um 90 km/h geben. Das Thermometer erreicht höchstens Werte zwischen zehn und 14 Grad. Der Wind frischt spürbar auf, an der Westküste sind vereinzelt auch Sturmböen bis 85 Stundenkilometer möglich.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf Werte zwischen drei und sechs Grad. Weiter sind Schauer und Gewitter möglich. Der Wind lässt langsam nach.

Am Dienstag setzt sich das typische Aprilwetter fort. Es gibt viele Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter, bei denen teils Graupel fällt. Die Temperaturen erreichen maximal Werte von neun bis elf Grad. In der Nacht halten sich die Schauer an der Nordsee, sonst lockert der Himmel auf.