Wetter: Neue Schneewalze kommt und dann - zack! - 20 Grad

In weiten Teilen Deutschlands, wie hier in Hamburg, hat es von Freitag auf Samstag geschneit. © Jonas Walzberg/dpa

Bis an die Alpen ist Polarluft von Tief "Diethelm" vorgestoßen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am heutigen Samstag gerät diese unter Einfluss von Hoch "Inken" über Frankreich. Bereits am Sonntag greift ein Ausläufer von Island-Tief "Ewald" auf Deutschland über. Die Folge ist erstmal unbeständiges Wetter.

Samstagnachmittag ist es wechselnd bewölkt, es gibt längere sonnige Abschnitte und bleibt weitgehend trocken, nur im Osten des Landes fallen letzte Schneeflocken. Im Norden und Nordwesten gibt es vereinzelt Schneeregen- und Graupelschauer. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 3 im Osten und 7 Grad im Westen. An der See und im Südosten des Landes kann es stürmische Böen geben.

Nachts fallen nur noch im Nordosten vereinzelt Schauer, sonst ist es anfangs locker bewölkt oder klar. Die Bewölkung nimmt aber zu und im Süden sowie Westen kommt Regen oder Schnee auf. Achtung, es droht Glatteisgefahr!

Die Temperatur sinkt auf +2 bis -5 Grad. Im Bergland sind es bis -7 Grad, über Schnee kann es bis -10 Grad frostig werden.