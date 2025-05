Wetter in Sachsen: Erst nochmal richtig Sommer, dann Sturm und Gewitter

Leipzig - Es kommt, wie es kommen musste, nur leider diesmal zum Wochenende: Nach einer Woche Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen fällt der langersehnte Regen über Sachsen . Am Freitag müssen wir uns sogar auf Gewitter und Sturm gefasst machen - dafür wird es aber auch nochmal so richtig warm!

Wer kann, verbringt den Freitag am besten nochmal gebührend draußen und wagt einen ersten Sprung ins kalte Nass: Bis zu 29 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst für den letzten Arbeitstag der Woche. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Höchstwerte bis zu 29 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Brückentag und auch die Menschen im Bergland können sich auf Tagesmaxima bis 26 Grad freuen.

Der zunächst noch vorherrschende Hochdruckeinfluss, der auch in den vergangenen Tagen für ruhiges und trockenes Wetter sorgte, muss im Laufe des Tages jedoch einem von Norden kommenden Tiefausläufer weichen. Der bringt im Vorfeld nochmal richtig warme, aber eben auch zu Gewittern neigende Luft mit in den Freistaat.

Bereits ab dem Nachmittag sollen erste Schauer fallen. Am Abend und in der ersten Nachthälfte kann es örtlich auch zu starken Gewittern mit Sturmböen kommen. Der DWD warnt, dass anfangs sogar starke Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern auftreten können. Hinzu kommen "Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel".

Im Laufe der Nacht entspannt sich die Lage jedoch wieder und Schauer und Gewitter lassen nach. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 12 und 9 Grad.