Wetter-Wechsel in Frankfurt und Hessen: Erst Starkregen, bald 30 Grad und sonnig

Die Wetter-Vorhersage für den Freitag, Samstag, Sonntag und Montag in Frankfurt und Hessen: Es beginnt mit Starkregen, dann folgt spätsommerliches Prachtwetter!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Gewitter und Starkregen drohen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen am heutigen Freitag kann ungemütlich werden, passend zum Beginn des meteorologischen Herbstes. Doch schon bald steht ein Wechsel in der Wetterlage an, wie die Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) erwartet am heutigen Freitag teils heftige Niederschläge in weiten Teilen von Hessen. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel müssen vom Freitagvormittag an mit teils kräftigem Regen rechen, der von Westen her über das Bundesland zieht, wie die DWD-Meteorologen mitteilten. Bis zum Freitagabend sollen die Regenwolken ostwärts abziehen. Im äußersten Westen von Hessen könne es auch zu örtlichem Starkregen mit 20 bis 35 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden kommen. Am Freitagnachmittag bestehe vom Süden bis zur Mitte des Bundeslandes zudem eine "geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter mit Starkregen" (15 bis 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde). Zugleich ist es eher kühl: Die Höchsttemperaturen am Freitag in Hessen liegen laut Wetterdienst zwischen 16 und 22 Grad. Wetter Deutschland Nach dem Regen kommt die Sonne: Erstes Herbst-Wochenende in Sachsen wird warm, aber wechselhaft Auch am Samstag müssten die Menschen in dem Bundesland noch mit örtlichen Schauern und einzelnen Gewittern mit Starkregen rechnen, doch meist bleibe es an diesem Tag niederschlagsfrei. Zugleich soll es deutlich wärmer werden: Die Offenbacher Meteorologen rechnen mit 23 bis 28 Grad in der Spitze.

Am Sonntag und Montag spätsommerliches Prachtwetter in Hessen