Gewitter und Starkregen drohen in Frankfurt und Hessen: Unwetter möglich!

Offenbach am Main - Ein Tief über den Britischen Inseln lenkte feuchtwarme Luft nach Hessen : Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich an diesem Wochenende auf Schauer und Gewitter einstellen - auch Starkregen und lokale Unwetter sind möglich!

Schauer und Gewitter drohen am Samstag in ganz Hessen: Auch der Dienst Wetteronline.de sagt größere Niederschlagsmengen für das Bundesland voraus.

Starke Bewölkung und aus Südwesten aufkommende "schauerartige Regenfälle mit teils kräftigen Gewittern", so lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main für den Samstag in Hessen.

Doch die Prognose der Meteorologen geht noch weiter: Lokale Unwetter "durch heftigen Starkregen" seien nicht ausgeschlossen.

Im Fall von Starkregen könnten Mengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit niedergehen, in lokal eng begrenzten Situationen auch mehr. Bei Gewitter drohen zudem auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 Kilometern in der Stunde.

Ab dem späteren Samstagnachmittag soll die Schauer- und Gewitterneigung dann zurückgehen. Die Temperaturen erreichen laut den DWD-Meteorologen 25 bis 29 Grad in der Spitze.

Der Sonntag in Hessen bringt wechselnde bis lockere Bewölkung mit sich. Dabei beruhigt sich die Wetterlage in weiten Teilen des Bundeslandes, im Süden von Hessen kann es an diesem Tag aber weiter zu einzelnen Gewittern mit Starkregen kommen.

In den anderen Teilen von Hessen soll es größtenteils niederschlagsfrei bleiben, allenfalls einzelne Schauer werden erwartet. Die Höchsttemperaturen am Sonntag erreichen 25 bis 29 Grad. Es weht ein "meist schwacher Wind aus Südwest".