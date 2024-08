Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So beginnt die Woche

Frankfurt am Main - Die Menschen in Frankfurt und Hessen können sich auf Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch freuen - ideale Bedingungen für Spaziergänge, Ausflüge oder Gartenarbeit!

Der Mittwoch in Hessen soll dann eine wechselnde Bewölkung mit sich bringen, es bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit für Schauer.

Diese von vielen Hessinnen und Hessen sicher als angenehme empfundene Wetterlage bestimmt auch den Dienstag in dem Bundesland: Bei einem "Wechsel aus Sonne und Wolken" soll es laut der DWD-Prognose durchgehend trocken bleiben.

Was insbesondere die Bewohner größerer Städte wie Frankfurt am Main, Darmstadt oder Wiesbaden erfreuen wird: Mit sogenannten "tropischen" Nächten mit Temperaturen um 20 Grad muss bis auf Weiteres nicht mehr gerechnet werden.

In der Nacht zu Dienstag werden Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 9 Grad erwartet, in der Nacht zu Mittwoch sind es 15 bis 12 Grad und in der Nacht zu Donnerstag 12 bis 7 Grad.

Zudem sei in der Nacht zu Dienstag örtlich mit Dunst- oder Nebelfeldern zu rechen. In der Nacht zu Mittwoch soll von Nordwesten her "zeitweise etwas Regen" nach Hessen ziehen. Die Nacht zu Donnerstag verläuft laut der DWD-Vorhersage "gering bewölkt und niederschlagsfrei".