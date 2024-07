Kräftige Gewitter sorgen heute für Frust! So wird das Wetter am Freitag und Wochenende

München - Wer sich in München und Bayern auf ein sonniges Wochenende freut, muss stark sein: Das Wetter spielt in den kommenden Tagen nämlich nur bedingt mit. Zum Start in die neue Woche wird es dann allerdings richtig heiß.

Gewarnt wird in diesem Zusammenhang auch vor Unwettern mit heftigem Starkregen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Vereinzelt sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometer pro Stunde möglich. Es muss mit rund drei Zentimeter großem Hagel gerechnet werden.

Am Sonntag lässt sich in Bayern endlich länger die Sonne blicken. © Stefan Puchner/dpa

Das Wetter am Samstag fällt laut den Experten dann kaum besser aus. Mit lediglich 18 bis 24 Grad wird es kühler, es weht ein mäßiger, zeitweise allerdings auch auffrischenden Wind um West.

Wichtig für die Wochenendplanung: Es wird wieder nass. Gebietsweise treten Schauer sowie Regen auf. Insgesamt dominieren dichte Wolken am Himmel, die Sonne lässt sich lediglich sehr vereinzelt blicken.

Zumindest etwas Hoffnung macht die Vorhersage für diesen Sonntag. Zwar sind zum Abschluss des Wochenendes weiterhin Wolken zu sehen, jedoch deutlich öfters ebenfalls die Sonne. Mit 22 bis 27 Grad wird es bei schwachem Wind wieder wärmer.

Der Start in die neue Woche hat es dann in sich. In München und dem restlichen Freistaat hat am Montag die Sonne zunächst das Sagen, die Höchstwerte steigen auf 32 Grad.

Einen kleinen Wermutstropfen muss es natürlich aber einmal mehr geben. Denn im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, was für den Westen und Süden Bayerns ein stark ansteigendes Schauer- und Gewitterrisiko für den Abend bedeutet.