Jahr neigt sich Ende entgegen: So wird das Bayern-Wetter am letzten Wochenende

München - Das klingt ja berauschend: Das Wochenende in Bayern beginnt weit verbreitet mit Frost, örtlich kann es glatt werden und dazu gesellt sich auch noch Nebel. Danach kommt es beim Wetter darauf an, wo genau man sich aufhält.

Das Wetter in München und Bayern hat am Wochenende meistens zwei Gesichter. © Montage: Moritz Frankenberg/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach dem durchwachsenen Start in den Samstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Mitte des Freistaats und im westlichen Franken mitunter durch Nebel sowie Hochnebel weiter trüb.

In den anderen Regionen dürfen sich die Menschen hingegen auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen. Je nachdem, wie hartnäckig der Nebel ist, kann das schneller oder langsamer der Fall sein.

Die Höchstwerte liegen zwischen -2 Grad in den Gebieten, in denen sich der Nebel hält, und bis zu 6 Grad. Am höheren Alpenrand und in Kammlagen der Mittelgebirge sind gar bis zu 10 Grad möglich.

Ein schwacher Wind rundet das Gesamtbild ab.