Endlich wieder Wochenende! Spielt das Wetter in Bayern mit?

München - Endlich Wochenende! Die Frage lautet: Wie wird das Wetter in München und Bayern an den freien Tagen?

Die Höchsttemperaturen reihen sich bei einem schwachen bis mäßigen Südwestwind, der am Nachmittag auffrischt und auf West dreht, mit -1 bis +5 Grad praktisch nahtlos ins Bild ein.

Regen oder Schneeregen sorgen am Abend dafür, dass Glatteis stellenweise nicht ausgeschlossen werden kann. Es gilt deshalb eine erhöhte Vorsicht!

Am Himmel haben dichte Wolken das Sagen. Ab dem Mittag breiten sich den Meteorologen zufolge zudem vom Allgäu nach Osten hin Niederschläge aus. Oberhalb von 800 Metern fällt dann Schnee.

Wer am Sonntag entsprechend auf eine Besserung hofft, wird bei einem Blick auf die Wettervorhersage ebenfalls enttäuscht.

Der Tag beginnt zunächst gebietsweise verregnet. Im weiteren Verlauf ziehen diese Niederschläge zwar nach Südosten hin ab, in den Abendstunden kommen jedoch neue rasch in Regen übergehende aus Nordwesten hinzu. In höheren Lagen schneit es.

Das Quecksilber steigt laut Prognose des Wettdienstes auf 0 bis 5 Grad, dazu weht ein stark böiger Wind aus West.