Die neue Woche steht an: So wird das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen

München - Das Wochenende befindet sich in seinen letzten Zügen, die neue Woche wirft ihre Schatten bereits mehr als deutlich voraus. Sorgt zumindest das Wetter in München und dem Rest Bayerns für etwas Aufmunterung? Leider nein!

Ein schwacher bis mäßiger Westwind sowie am Nachmittag im Alpenvorland vorübergehend starke Böen runden das Bild ab.

Wenigstens: Mit Temperaturen von zwölf bis 16 Grad bleibt es mild, an den Alpen sind bei Föhn sogar 18 Grad möglich.

Besserung ist auch am Mittwoch nicht sonderlich in Sicht. Es bleibt stark bewölkt, von Westen her wird erneut Regen erwartet. Bei nur elf bis 14 Grad und einem meist schwachen bis mäßigen Südwestwind wird es zudem etwas kühler.