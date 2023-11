Wetter in Bayern sorgt für wenig Freude: Wird es zum Wochenende wieder besser?

München - Das Wetter in München und dem restlichen Freistaat zeigt sich momentan nicht gerade von seiner schönsten Seite. Wolken, Wind und Regen bestimmen das triste Bild. Ist wenigstens zum Wochenende hin Besserung in Sicht?

Den Regenschirm sollte man derzeit nicht vergessen! Das Herbstwetter hat München und Bayern fest im Griff. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Leider nicht wirklich! An einen in Bayern vielerorts dauerhaft stark bewölkten Donnerstag, der bei neun bis 14 Grad jede Menge Nässe und nahe der Alpen zeitweise kräftigen Regen mit sich bringt, reiht sich der morgige Freitag dann fast nahtlos an.

Vor allem in Alpennähe und im Südosten Bayerns soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu Beginn des Tages weiter längere Zeit regnen. Der Himmel zeigt sich wolkenverhangen und mit nur noch sechs bis elf Grad wird es auch noch kühler.

Ein mäßiger, zeitweise allerdings auffrischender Südwestwind gesellt sich zum Herbstwetter dazu.

Am Samstag dürfen sich zumindest die Menschen in Südbayern und in der Oberpfalz auf eine kleine Besserung einstellen. Während es in Franken bei einer dichten Wolkendecke regnet, lässt sich hier auch mal die Sonne blicken.

Sonderlich lange hält die Freude allerdings nicht an: Im Tagesverlauf vermiesen zunehmend dichtere Wolken die Stimmung, wenngleich es zumindest trocken bleiben soll. Die Höchstwerte liegen bei neun bis 14 Grad. Es weht den Meteorologen zufolge mäßiger Wind aus südlichen Richtungen, der teilweises auch starke Böen im Gepäck hat.