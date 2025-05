Sonne satt? So wird das Wetter zum Start in die neue Woche und bis Donnerstag

Das Wetter in München und Bayern zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner angenehmeren Seite. © Montage: Swen Pförtner/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist die Prognose für die nächsten Tage recht beständig.

Die Temperaturen pendeln sich am Montag bei 16 bis 24 Grad ein. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost, der zeitweise mal frischer ausfällt.

Auch am Dienstag hat erneut die Sonne das Sagen am Himmel. Es bleibt bei 17 Grad am Alpenrand und bis zu 23 Grad in Unterfranken trocken. Ein mäßiger, im Verlauf streckenweise frischer Wind aus Nordost bis Ost rundet das Gesamtbild ab.

Mit 19 bis zu 24 Grad wird es den Wetterexperten zufolge am Mittwoch nochmals ein Quäntchen wärmer. Erneut trüben bei einem schwachen bis mäßigen Wind, der meist von Nord weht, wenn überhaupt maximal Quellwolken die gute Laune.