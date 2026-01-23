Gefrierender Regen und Schnee: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag und das Wochenende in Frankfurt und Hessen: Die Winterkälte hält an, doch nun kommen gefrierender Regen und Schnee hinzu!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Feuchte Luft strömt nach Hessen und trifft auf die seit Tagen anhaltende Winterkälte: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf teils gefrierenden Regen sowie Schnee einstellen!

Der Winter hält Frankfurt und Hessen weiterhin im Griff, am Wochenende sollen teils dichte Wolken über dem Bundesland hängen. © Helmut Fricke/dpa Bis in den Freitagvormittag hinein drohe in dem Bundesland "Glätte oder örtlich Glatteis durch leichten gefrierenden Regen", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen sollen Höchstwerte zwischen -1 und 4 Grad erreichen, dazu wird ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind erwartet. In der Nacht zu Samstag rechnen die Meteorologen dann im Westen von Hessen erneut mit "etwas Regen mit lokaler Glatteis-Gefahr". Wetter Deutschland Trocken, aber eiskalt: Sachsen-Anhalt erwartet ein frostiges Wochenende Die Tiefsttemperaturen sollen zwischen -1 und -4 Grad liegen, im Nordosten des Landes bei bis -7 Grad.

Von Samstag an immer wieder Schnee in Hessen möglich