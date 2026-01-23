Gefrierender Regen und Schnee: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Feuchte Luft strömt nach Hessen und trifft auf die seit Tagen anhaltende Winterkälte: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf teils gefrierenden Regen sowie Schnee einstellen!
Bis in den Freitagvormittag hinein drohe in dem Bundesland "Glätte oder örtlich Glatteis durch leichten gefrierenden Regen", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Die Temperaturen sollen Höchstwerte zwischen -1 und 4 Grad erreichen, dazu wird ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind erwartet.
In der Nacht zu Samstag rechnen die Meteorologen dann im Westen von Hessen erneut mit "etwas Regen mit lokaler Glatteis-Gefahr".
Die Tiefsttemperaturen sollen zwischen -1 und -4 Grad liegen, im Nordosten des Landes bei bis -7 Grad.
Von Samstag an immer wieder Schnee in Hessen möglich
Der Samstag soll bei teils starker Bewölkung zunächst niederschlagsfrei bleiben. Im Tagesverlauf könne es aber örtlich zu Schneefällen kommen, dann drohe abermals Glätte-Gefahr. Die Maximaltemperaturen sollen zwischen -1 und 3 Grad liegen, es bleibt bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Ost bis Südost.
In der Nacht zu Sonntag soll der Schnee in nördliche Richtung abziehen. "Nachfolgend wechselnd oder gering bewölkt, örtlich Nebelbildung" sowie "gebietsweise Glätte", heißt es weiter. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen -1 Grad im Südwesten und -6 Grad im Osten.
Der Sonntag in Hessen wird nur noch gering bewölkt, zum Teil auch neblig-trüb, bleibt aber laut der Wettervorhersage niederschlagsfrei. Mit maximal -1 bis 3 Grad hält die Kälte weiter an.
In der Nacht zu Montag sollen dann von Osten her erneut dichtere Wolken aufziehen, zum Morgen hin sei "etwas Schnee" möglich. Die Temperaturen fallen wie in der Nacht zuvor auf Tiefstwerte von -1 bis -6 Grad.
Auch am Montag hat der Wettertrend vom Wochenende das Bundesland weiter im Griff: Bei maximal 0 bis 2 Grad im Flachland soll eine starke Bewölkung über Frankfurt und Hessen hängen. "Vor allem in der Nordosthälfte zeitweise Schneefall", lautet die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.
