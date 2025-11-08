Kühl, trüb und teilweise nass: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Zwischen einem Hochdruckgebiet und einem Tiefdruckgebiet fließt zunächst kühle und "zu Nebel neigende Luft nach Hessen" und bestimmt das Wetter am Samstag. Von Sonntag an macht sich dann ein Tiefausläufer bemerkbar.

Der Samstag in Hessen wird neblig und kühl: Wetteronline.de sagt 6 bis 7 Grad in der Spitze voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 3 bis 7 Grad.

"Von Nebel und Hochnebel dominiertes Herbstwetter", lautet daher auch die Kurzform der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Samstag.

Teils bleibe es in dem Bundesland "ganztägig neblig-trüb und bedeckt", heißt es weiter. Mit Regen sei am Samstag kaum zu rechnen, es wird aber kühl: Die DWD-Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 3 und 7 Grad.

Der Sonntag soll ebenfalls bedeckt und neblig werden. An diesem Tag kann aber auch Regen oder Sprühregen niedergehen. Mit 4 bis 9 Grad in der Spitze bleibt es kühl in Hessen.

Der Montag soll bei maximal 6 bis 10 Grad von dichter Bewölkung geprägt sein, aber trocken bleiben. Am Dienstag sei bei 5 bis 10 Grad in der Spitze erneut "zeitweise Regen oder Sprühregen" möglich.