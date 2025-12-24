Wetter in Frankfurt und Hessen: Zu Weihnachten wird es frostig

Die Wettervorhersage für Weihnachten in Frankfurt und Hessen: Es wird winterlich-kalt, in den Nächten wird Dauerfrost erwartet, glatte Straßen sind möglich!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Hochdruckgebiet über Südskandinavien lenkt "mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft" nach Hessen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf frostig-kalte Weihnachtstage einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt,

Es wird kalt in Hessen: Insbesondere in den Nächten wird Dauerfrost erwartet, wie der Dienst Wetteronline.de (Grafik) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) beide vorhersagen.
"Teils wolkige, teils sonnige Abschnitte, meist niederschlagsfrei", lautet die Prognose für den Mittwoch (Heiligabend).

Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 4 und 0 Grad im Süden des Bundeslandes, Dauerfrost bei -3 bis 0 Grad hingegen in Nordhessen. ´

Zudem soll ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordost wehen, der mitunter auch zu starken oder stürmischen Böen anschwellen kann.

Für den Donnerstag (1. Weihnachtsfeiertag) erwarten die DWD-Experten nach anfänglichen Wolken viel Sonne und Maximaltemperaturen zwischen -2 und 3 Grad. In höheren Berglagen soll bei -6 bis -2 Grad dauerhafter Frost herrschen.

Am Freitag (2. Weihnachtsfeiertag) hält dieser Wettertrend an: "Oft sonnig oder nur leicht bewölkt, dabei niederschlagsfrei", erklärte ein Sprecher. Bei Spitzentemperaturen von -1 bis 4 Grad bleibt es zudem winterlich-kalt.

Durchgehend Nachtfrost in ganz Hessen: Straßenglätte möglich

Autofahrer müssen sich insbesondere in den Nächten auf teils glatte Straßen in Hessen einstellen. (Symbolbild)
Autofahrer müssen sich insbesondere in den Nächten auf teils glatte Straßen in Hessen einstellen. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Für den Samstag sieht die Wettervorhersage ähnlich aus: Zwar soll in Nordhessen eine "zunehmend Hochnebel-artige Bewölkung" aufziehen, während es im Südteil des Bundeslandes sonnig bleibt.

Die Temperaturen erreichen in ganz Hessen aber nur Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad.

In den kommenden Nächten muss in dem Bundesland durchgehend mit Frost gerechnet werden: So werden für die Nacht zu Donnerstag und die Nacht zu Freitag jeweils Tiefstwerte zwischen -3 und -7 Grad prognostiziert.

In der Nacht zu Samstag sollen die Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -5 Grad liegen, in der Nacht zu Sonntag zwischen 0 und -4 Grad.

Autofahrer müssen sich auf teils glatte Straßen einstellen, mahnt der Deutsche Wetterdienst.

