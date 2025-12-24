Wetter in Frankfurt und Hessen: Zu Weihnachten wird es frostig
Frankfurt am Main - Ein Hochdruckgebiet über Südskandinavien lenkt "mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft" nach Hessen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf frostig-kalte Weihnachtstage einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt,
"Teils wolkige, teils sonnige Abschnitte, meist niederschlagsfrei", lautet die Prognose für den Mittwoch (Heiligabend).
Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 4 und 0 Grad im Süden des Bundeslandes, Dauerfrost bei -3 bis 0 Grad hingegen in Nordhessen. ´
Zudem soll ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordost wehen, der mitunter auch zu starken oder stürmischen Böen anschwellen kann.
Für den Donnerstag (1. Weihnachtsfeiertag) erwarten die DWD-Experten nach anfänglichen Wolken viel Sonne und Maximaltemperaturen zwischen -2 und 3 Grad. In höheren Berglagen soll bei -6 bis -2 Grad dauerhafter Frost herrschen.
Am Freitag (2. Weihnachtsfeiertag) hält dieser Wettertrend an: "Oft sonnig oder nur leicht bewölkt, dabei niederschlagsfrei", erklärte ein Sprecher. Bei Spitzentemperaturen von -1 bis 4 Grad bleibt es zudem winterlich-kalt.
Durchgehend Nachtfrost in ganz Hessen: Straßenglätte möglich
Für den Samstag sieht die Wettervorhersage ähnlich aus: Zwar soll in Nordhessen eine "zunehmend Hochnebel-artige Bewölkung" aufziehen, während es im Südteil des Bundeslandes sonnig bleibt.
Die Temperaturen erreichen in ganz Hessen aber nur Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad.
In den kommenden Nächten muss in dem Bundesland durchgehend mit Frost gerechnet werden: So werden für die Nacht zu Donnerstag und die Nacht zu Freitag jeweils Tiefstwerte zwischen -3 und -7 Grad prognostiziert.
In der Nacht zu Samstag sollen die Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -5 Grad liegen, in der Nacht zu Sonntag zwischen 0 und -4 Grad.
Autofahrer müssen sich auf teils glatte Straßen einstellen, mahnt der Deutsche Wetterdienst.
Titelfoto: Montage: 123RF/studioaccendo, Screenshot/wetteronline.de