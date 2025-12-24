Wetter in Frankfurt und Hessen: Zu Weihnachten wird es frostig

Frankfurt am Main - Ein Hochdruckgebiet über Südskandinavien lenkt "mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft" nach Hessen : Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf frostig-kalte Weihnachtstage einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt,

Es wird kalt in Hessen: Insbesondere in den Nächten wird Dauerfrost erwartet, wie der Dienst Wetteronline.de (Grafik) und der Deutsche Wetterdienst (DWD) beide vorhersagen. © Montage: 123RF/studioaccendo, Screenshot/wetteronline.de

"Teils wolkige, teils sonnige Abschnitte, meist niederschlagsfrei", lautet die Prognose für den Mittwoch (Heiligabend).

Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 4 und 0 Grad im Süden des Bundeslandes, Dauerfrost bei -3 bis 0 Grad hingegen in Nordhessen. ´

Zudem soll ein mäßiger bis frischer Wind aus Nordost wehen, der mitunter auch zu starken oder stürmischen Böen anschwellen kann.

Für den Donnerstag (1. Weihnachtsfeiertag) erwarten die DWD-Experten nach anfänglichen Wolken viel Sonne und Maximaltemperaturen zwischen -2 und 3 Grad. In höheren Berglagen soll bei -6 bis -2 Grad dauerhafter Frost herrschen.

Am Freitag (2. Weihnachtsfeiertag) hält dieser Wettertrend an: "Oft sonnig oder nur leicht bewölkt, dabei niederschlagsfrei", erklärte ein Sprecher. Bei Spitzentemperaturen von -1 bis 4 Grad bleibt es zudem winterlich-kalt.